Тардиф осудил действия украинского хоккеиста, спровоцировавшего расистский скандал

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф раскритиковал действия форварда «Кременчука» Андрея Денискина.
Тардиф осудил действия украинского хоккеиста, спровоцировавшего расистский скандал
  • © Пресс-служба Федерации хоккея Франции

«IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе не должно быть места такому откровенно расистскому и неспортивному поведению. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение», — цитирует Тардифа пресс-служба IIHF.

Напомним, что в матче Украинской хоккейной лиги «Кременчук» — «Донбасс» разразился расистский скандал. Денискин сделал в сторону темнокожего хоккеиста «Донбасса» Джейлена Смерека жест, изображающий поедание невидимого банана.

Ранее «Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением им своих трудовых обязательств.

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