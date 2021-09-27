Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы

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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.
Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы
  • РИА Новости

«Всем спасибо, вместе прорвёмся», — приводит слова Магкеева официальная страница «Локомотива» в Twitter.

Магкеев получил травму в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

Защитник покинул поле на носилках на 78-й минуте игры.

Позже у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

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