Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы
- РИА Новости
«Всем спасибо, вместе прорвёмся», — приводит слова Магкеева официальная страница «Локомотива» в Twitter.
Магкеев получил травму в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».
Защитник покинул поле на носилках на 78-й минуте игры.
Позже у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».