«Краснодар» показал фото окровавленной капитанской повязки Крыховяка

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала фотографию окровавленной капитанской повязки полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Кровавый спорт 3.0», — говорится в описании к фотографии, опубликованной на официальной странице краснодарского клуба в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.

С 40-й минуты краснодарская команда играла в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте краснодарцы остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Сочи» в матче РПЛ.