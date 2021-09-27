«Краснодар» показал фото окровавленной капитанской повязки Крыховяка
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«Кровавый спорт 3.0», — говорится в описании к фотографии, опубликованной на официальной странице краснодарского клуба в Twitter.
Кровавый спорт 3.0 👊 @GrzegKrychowiak#КапитанскаяПовязка#Крыховяк#КраснодарСочиpic.twitter.com/YVD1Lv9skU— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 26, 2021
Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.
С 40-й минуты краснодарская команда играла в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте краснодарцы остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Сочи» в матче РПЛ.