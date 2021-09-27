«Краснодар» показал фото окровавленной капитанской повязки Крыховяка

Короткая ссылка
Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала фотографию окровавленной капитанской повязки полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.
«Краснодар» показал фото окровавленной капитанской повязки Крыховяка
  • © РИА Новости

«Кровавый спорт 3.0», — говорится в описании к фотографии, опубликованной на официальной странице краснодарского клуба в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.

С 40-й минуты краснодарская команда играла в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте краснодарцы остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить