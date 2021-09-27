Сперцян: даже играя вдесятером, «Краснодар» действовал агрессивно

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень хорошо начали матч, забили быстрый мяч. После двух удалений уже было тяжело. Хорошо, что мы смогли забить первый быстрый мяч, второй — на контратаке, а третий уже, можно сказать, был точкой», — приводит слова Сперцяна пресс-служба краснодарского клуба.

Полузащитник отметил, что во втором тайме была сложная игра.

«Мы играли уверенно, хоть и чуть подсели. В перерыве нам дали установку, мы её выполняли, и поэтому всё получилось. Мы не так сильно садились. Даже играя вдесятером, «Краснодар» действовал агрессивно. Поэтому смогли ещё забить», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.

С 40-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте хозяева остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ.