Сперцян: даже играя вдесятером, «Краснодар» действовал агрессивно
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«Очень хорошо начали матч, забили быстрый мяч. После двух удалений уже было тяжело. Хорошо, что мы смогли забить первый быстрый мяч, второй — на контратаке, а третий уже, можно сказать, был точкой», — приводит слова Сперцяна пресс-служба краснодарского клуба.
Полузащитник отметил, что во втором тайме была сложная игра.
«Мы играли уверенно, хоть и чуть подсели. В перерыве нам дали установку, мы её выполняли, и поэтому всё получилось. Мы не так сильно садились. Даже играя вдесятером, «Краснодар» действовал агрессивно. Поэтому смогли ещё забить», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0.
В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.
С 40-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте хозяева остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ.