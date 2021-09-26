Галицкий присутствовал на матче «Краснодара» с «Сочи»
Фото собственника «Краснодара» было опубликовано в аккаунте телеканала «Матч Премьер» в Twitter.
📸 Кадр дня. Сергей Галицкий вернулся на стадион и счастлив разгромной победе своих парней.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021
💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/HVN0r8wIWB
Незадолго до матча Галицкий дал интервью, в котором сообщил, что пропустил несколько последних матчей своей команды из-за серьёзного недуга.
Ранее «Краснодар» посвятил победу над «Сочи» Галицкому.