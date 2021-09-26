«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» Галицкому
- РИА Новости
«Победить нам помогли самоотверженность футболистов и трибуны, которые придавали силы. Интервью президента клуба все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящается, она нужна как свежий воздух в непростое время», — сказал Ермакович после матча.
Накануне матча Галицкий дал интервью, в котором признался, что пропустил ряд последних игр команды из-за серьёзного недуга.
Ранее гендиректор «Краснодара» раскритиковал арбитра Безбородова после матча с «Сочи».