«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» Галицкому

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Старший тренер «Краснодара» Александр Ермакович после победы над «Сочи» (3:0) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что команда посвящает этот результат президенту клуба Сергею Галицкому.
«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» Галицкому
  • РИА Новости

«Победить нам помогли самоотверженность футболистов и трибуны, которые придавали силы. Интервью президента клуба все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящается, она нужна как свежий воздух в непростое время», — сказал Ермакович после матча.

Накануне матча Галицкий дал интервью, в котором признался, что пропустил ряд последних игр команды из-за серьёзного недуга.

Ранее гендиректор «Краснодара» раскритиковал арбитра Безбородова после матча с «Сочи».

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