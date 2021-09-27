Журова — о поражении России в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу: в спорте везёт сильнейшему

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Депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова прокомментировала поражение сборной России от команды Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2021 по мини-футболу.

«В нашей стране пляжный футбол и мини-футбол лучше, чем обычный, потому всегда переживаешь за эти виды спорта. Мы всегда радуемся победам. Я знаю, что у нас достаточно сильная сборная. Сейчас можно только сопереживать и пожелать, чтобы в будущем было по-другому. Повезло ли Аргентине? В спорте говорят, что везет всегда сильнейшему. Аргентина сильная, а в спорте всегда выигрывает сильнейший», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в серии послематчевых пенальти проиграла аргентинцам и покинула турнир.

Ранее Губерниев назвал плохим результат сборной России по мини-футболу на чемпионате мира.

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