Губерниев назвал плохим результат сборной России по мини-футболу на чемпионате мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о поражении сборной России от команды Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:5 пен).

«Терпим обидное поражение. Тренер сборной Аргентины переиграл нас. На опыте и классе они сегодня оказались сильнее. Наша команда могла заканчивать матч ещё в основное время. Были моменты, очень жаль, что не вышло их реализовать. Думаю, что пятый удар нашей сборной стал ключевым, надо было заканчивать четвертьфинал. Спасибо парням за игру. Спасибо, что боролись до самого конца, однако четвертьфинал — это плохой результат для нашей сборной», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Бразилией.

Ранее тренер сборной России по мини-футболу подвёл итоги выступления команды на ЧМ.