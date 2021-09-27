Арбитр Федотов прокомментировал претензии «Краснодара» к судье Безбородову

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который раскритиковал судейство в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).

«Претензии ФК «Краснодар» к Безбородову мне понять сложно. Момент с первой красной карточкой Спаичу сложный. Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить мяч. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Возможно, Хашиг не доволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили пенальти на 50-й минуте. Там была тихая проверка, вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова. Вторая жёлтая Черникову показана правильно: зачем он бил соперника в живот? К Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь идёт о второй жёлтой. Поэтому слов Хашига я не понимаю. Можно докопаться до первой красной карточки, конечно, но там решение принимал Панин. Что касается слов Хашига про авторитет, то Панин не молодой судья, авторитет Безбородова на него не может влиять», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Краснодар» доигрывал встречу вдевятером, но несмотря на это, одержал разгромную победу.

Ранее гендиректор «Краснодара» раскритиковал арбитра Безбородова после матча с «Сочи».