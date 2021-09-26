Бетербиев заявил, что ставил на победу Джошуа в поединке с Усиком

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал победу в титульном бое украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Когда у меня спрашивали прогноз на бой, я отвечал, что выиграет Джошуа. Потом уже из моих интервью сделали нарезку, как будто я настроен против Усика и болею за Энтони. Но это не так», — написал в своём Instagram Бетербиев.

По словам боксёра, он выражал своё мнение, основанное на том, с какими соперниками встречались эти бойцы, как проводили бои. Бетербиев добавил, что у нет предвзятого отношения ни к одному из участников поединка.

«Я за бокс, за честный красивый бокс. В котором обязательно будут победитель и проигравший. В этом бою выиграл Александр, и я искренне поздравляю его, его команду и всю Украину с красивой, заслуженной победой», — сообщил Бетербиев.

Поединок Усик — Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.