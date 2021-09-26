Титов заявил, что погодные условия стали вызовом для организаторов Гран-при России «Формулы-1»

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Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил, что погодные условия стали определённым вызовом для организаторов Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
Титов заявил, что погодные условия стали вызовом для организаторов Гран-при России «Формулы-1»
  • РИА Новости

«Для нас в этом году погодные условия стали определённым вызовом. Разумеется, мы всегда имеем сценарий на разное развитие ситуации, но в данном случае перешли от теории к практике. Важно то, что и персонал АНО «Росгонки», и сам автодром с достоинством выдержали последствия стихии», — цитирует Титова РИА Новости.

По словам Титова, самое главное, что в день гонки было много довольных зрителей, позитивная атмосфера — а это как раз то, ради чего такие крупные события и проводятся — дарить людям праздник.

На протяжении всех выходных в Сочи шёл дождь. Из-за непогоды могла быть перенесена квалификация Гран-при.

Ранее британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что не был уверен, что победит на Гран-при России «Формулы-1».

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