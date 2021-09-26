«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Удинезе» в матче Серии А

«Фиорентина» на выезде переиграла «Удинезе» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Дачия Арена — Фриули» в Удине, завершилась со счётом 1:0.

Победный гол с пенальти забил Душан Влахович (16').

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.

«Фиорентина» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Лидирует в чемпионате «Милан» (16 очков).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Сампдорию» в матче Серии А.