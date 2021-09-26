«Ювентус» победил «Сампдорию» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче шестого тура итальянской Серии А.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Ювентуса» забитыми мячами отметились Паоло Дибала, Леонардо Бонуччи и Мануэль Локателли. У «Сампдории» голы на счету Майи Йосиды и Антонио Кандревы.

Таким образом, туринская команда набрала восемь очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзцы с шестью баллами — на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что Дибала в слезах покинул поле после травмы в игре с «Сампдорией».