«Ювентус» победил «Сампдорию» в матче Серии А
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Ювентуса» забитыми мячами отметились Паоло Дибала, Леонардо Бонуччи и Мануэль Локателли. У «Сампдории» голы на счету Майи Йосиды и Антонио Кандревы.
Таким образом, туринская команда набрала восемь очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзцы с шестью баллами — на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что Дибала в слезах покинул поле после травмы в игре с «Сампдорией».