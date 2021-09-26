Дибала в слезах покинул поле после травмы в матче с «Сампдорией»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче шестого тура итальянской Серии А против «Сампдории».

Дибала открыл счёт на 10-й минуте встречи, но спустя 10 минут получил мышечную повреждение и в слезах покинул поле.

Paulo Dybala is in tears after being forced off with an injury against Sampdoria. pic.twitter.com/eJnzv6e48W — Squawka News (@SquawkaNews) September 26, 2021

Вместо нападающего на поле вышел полузащитник Деян Кулушевски.

29 сентября «Ювентус» примет лондонский «Челси» в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в одной группе Лиги чемпионов с туринцами и лондонцами находится петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» проведёт переговоры о продлении контракта с Дибалой.