Дибала в слезах покинул поле после травмы в матче с «Сампдорией»

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Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче шестого тура итальянской Серии А против «Сампдории».
Дибала в слезах покинул поле после травмы в матче с «Сампдорией»
  • Reuters

Дибала открыл счёт на 10-й минуте встречи, но спустя 10 минут получил мышечную повреждение и в слезах покинул поле.

Вместо нападающего на поле вышел полузащитник Деян Кулушевски.

29 сентября «Ювентус» примет лондонский «Челси» в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в одной группе Лиги чемпионов с туринцами и лондонцами находится петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» проведёт переговоры о продлении контракта с Дибалой.

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