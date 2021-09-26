«Ростов» уступил дома «Ахмату» в матче РПЛ

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«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
«Ростов» уступил дома «Ахмату» в матче РПЛ
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Игра, которая прошла в Ростове, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Ахмата» мяч забил Виталий Лысцов (36'). Защитник команды из Грозного поразил ворота Сергея Песьякова дальним ударом из-за пределов штрафной площади. До ворот было примерно 40 м. Также голом с пенальти отметился Игорь Коновалов (53'). 

У «Ростова» в концовке матча отличился Дмитрий Полоз (94'). 

Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал футболистам семь жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» переиграло казанский «Рубин» в матче РПЛ.

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