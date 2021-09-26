Жук: Степанова и Букин готовятся к турниру в Финляндии в штатном режиме

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Тренер Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук рассказала о подготовке своих подопечных к турниру по фигурному катанию в Финляндии.
Жук: Степанова и Букин готовятся к турниру в Финляндии в штатном режиме
  • РИА Новости

«У Саши с Ваней всё в порядке. Тренируются в полноценном режиме. Готовимся к «Челленджеру» в Финляндии», — цитирует РИА Новости тренера.

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России в танцах на льду.

Напомним, что российский дуэт ещё не выступал с текущем сезоне.

Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов сборной России из-за болезни Александры.

Турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophy пройдёт 6—10 октября в Эспоо.

Ранее сообщалось, что ISU провёл жеребьёвку судей на Олимпиаду в Пекине.

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