Жук: Степанова и Букин готовятся к турниру в Финляндии в штатном режиме
- РИА Новости
«У Саши с Ваней всё в порядке. Тренируются в полноценном режиме. Готовимся к «Челленджеру» в Финляндии», — цитирует РИА Новости тренера.
Степанова и Букин являются действующими чемпионами России в танцах на льду.
Напомним, что российский дуэт ещё не выступал с текущем сезоне.
Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов сборной России из-за болезни Александры.
Турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophy пройдёт 6—10 октября в Эспоо.
Ранее сообщалось, что ISU провёл жеребьёвку судей на Олимпиаду в Пекине.