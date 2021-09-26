ISU провёл жеребьёвку судей на Олимпиаду в Пекине

Технический контроллер Международного союза конькобежцев (ISU) Йерун Принс сообщил, что Россия и США не будут иметь своих представителей среди арбитров в мужском катании в соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

РИА Новости

ISU провёл жеребьёвку судей на соревнования по фигурному катанию на Игры-2022, сообщает Sport24 со ссылкой на Принса. Полностью список выглядит следующим образом. Мужское катание: Израиль, Италия, Чехия, Япония, Швеция, Беларусь, Латвия, Китай, Мексика, Эстония, Франция, Южная Корея, Канада. Женское катание: Россия, Финляндия, Австрия, Бельгия, Азербайджан, Нидерланды, Эстония, Южная Корея, США, Канада, Чехия, Великобритания, Китай. Парное катание: Россия, Китай, Канада, США, Италия, Япония, Австрия, Германия, Венгрия, Чехия, Испания, Израиль, Нидерланды. Танцы на льду: Россия, США, Канада, Италия, Великобритания, Испания, Польша, Китай, Литва, Франция, Германия, Япония, Украина. Олимпиада в Пекине пройдёт 4—20 февраля. Ранее Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал о произвольной программе Камилы Валиевой.