Глейхенгауз рассказал о программе Валиевой «Болеро»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал о произвольной программе Камилы Валиевой.

«Во-первых, в Челябинске мы обкатывали вариант с четверным сальховом. Мы знаем определённый набор, с которым она стопроцентно прокатала бы чисто и всё бы получилось. Был такой вариант. Если она идеально бы ехала, то и программа бы смотрелась оптимально. Мы сами знаем, как бывает, когда где-то сыпется. Поэтому так же сейчас работали, думаю, на следующих соревнованиях будет более качественный прокат», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Валиева выступает второй год подряд под «Болеро».

На контрольных прокатах фигуристка дважды сорвалась с четверных прыжков.

Ранее Глейхенгауз рассказал, что Щербакова восстановила четверной флип.