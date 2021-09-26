Глейхенгауз рассказал, что Щербакова восстановила четверной флип

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал о форме чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой.

«Аня просто отстала от всех на два месяца в подготовке, она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок — и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени. В данный момент она уже лучше выглядит. Конечно, форма ещё не та, но на тренировках четверной флип мы уже восстановили. По соревнованиям — поедем на «бэшку», там уже посмотрим, пойдём с четверным или без. Решим по готовности», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Щербакова летом получила травму.

В марте она выиграла чемпионат мира — 2021 в Стокгольме. Фигуристка также трижды подряд становилась чемпионкой России.

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