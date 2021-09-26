Глейхенгауз: мы вытаскиваем Косторную, но она любит тащить себя обратно

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал о форме чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной.
Глейхенгауз: мы вытаскиваем Косторную, но она любит тащить себя обратно
  • РИА Новости

«В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алёну мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы её обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь», — цитирует «Спорт-Экспресс».

Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы 2020 года, также она является победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

В прошлом году фигуристка тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Из-за неудачного сезона Косторная вернулась в команду Тутберидзе.

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