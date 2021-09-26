Новиков считает, что «Динамо» претендует на победу в РПЛ

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков оценил шансы столичной команды выиграть чемпионат России в сезоне-2021/22.

«Конкуренция за чемпионство точно будет. Команда показывает хороший футбол и является одним из претендентов на победу. «Динамо» выглядит на уровне «Зенита». Всё в их руках», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

«Динамо» переиграло «Рубин» в матче девятого тура РПЛ (2:0).

Мячи забили Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулёв (58-я).

Главный судья матча Алексей Сухой из подмосковных Люберец показал футболистам семь жёлтых карточек.

«Рубин» забил мяч на 85-й минуте матча, но после проверки момента с помощью VAR арбитр отменил взятие ворот.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков.