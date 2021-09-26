Тренер «Рубина»: не сказал бы, что у нас какой-то спад

Тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложно комментировать, потому что не получилось цельной игры. Эпизодами играли неплохо, эпизодами не очень хорошо. Допустили две ошибки, пропустили два мяча. Не сказал бы, что у нас какой-то спад. Чередуются победы с поражениями. Не всё получается, поэтому и такой результат», — цитирует Веретенникова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:0.

После девяти туров РПЛ «Динамо» набрало 19 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице. «Рубин» с 14 баллами идёт на пятой позиции. Возглавляет таблицу петербургский «Зенит», набравший 20 очков.

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