Лещенко считает, что в «Динамо» появляется футбол европейского класса

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу московской команды над казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Прекрасная победа! Игроки хорошо двигаются, выходят на хороший уровень. В конце немного выдохлись, но это естественно. Скамейка у команды не очень большая, а график серьёзный, поэтому надо подтягивать молодёжь. В «Динамо» появляется футбол хорошего европейского класса. Шварц — молодец!» — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Также артист оценил перспективы москвичей в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Будет очень сложно. «Зенит» по подбору футболистов никому не уступает. Отрыв сейчас четыре очка. Посмотрим, как будут играть петербуржцы. Если они будут оступаться, то шансы есть», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:0.

После девяти туров РПЛ «Динамо» набрало 19 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице. «Рубин» с 14 баллами идёт на пятой позиции. Возглавляет таблицу петербургский «Зенит», набравший 20 очков.

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