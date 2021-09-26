Степашин: «Динамо» ещё рано биться за первое место в РПЛ

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу команды в матче девятого тура чемпионата России над «Рубином» (2:0).

«Ребята — молодцы, отмечу Лещука. Готовы биться за первое место? Рановато, есть команды посильнее. Хотя кто его знает», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

Мячи в матче «Динамо» — «Рубин» забили Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулёв (58-я).

Главный судья матча Алексей Сухой из подмосковных Люберец показал футболистам семь жёлтых карточек.

«Рубин» забил мяч на 85-й минуте матча, но после проверки момента с помощью VAR арбитр отменил взятие ворот.

Ранее сообщалось, что Александр Ермакович, помощник наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, будет исполнять обязанности главного тренера в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».