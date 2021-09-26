Джошуа помещён в больницу с подозрением на перелом глазницы

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Британский боксёр Энтони Джошуа, который уступил украинцу Александру Усику в титульном бою, доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы.
Джошуа помещён в больницу с подозрением на перелом глазницы
  • Reuters

«Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы оставили его», — цитирует The Sun промоутера спортсмена Эдди Хирна.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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