Джошуа помещён в больницу с подозрением на перелом глазницы

Британский боксёр Энтони Джошуа, который уступил украинцу Александру Усику в титульном бою, доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы.

«Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы оставили его», — цитирует The Sun промоутера спортсмена Эдди Хирна.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.