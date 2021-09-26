Хрюнов — о победе Усика над Джошуа: украинец превратил в ад бой для британца

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Александр Усик превратил бой для Джошуа в ад. Он фактически сделал для него невозможными эти 12 раундов. Конечно, Усику удалось психологически сломать Джошуа», — цитирует Хрюнова «КП Спорт».

По его мнению, в пятом раунде Джошуа понял, что его заготовки на бой не работают. Усик доминировал на протяжении всего поединка, бил точнее и задавил британца.

Хрюнов отметил, что в арсенале Усика появились совершенно новые приёмы, которых ранее никто не видел в его исполнении. Он добавил, что 34-летний украинец Усик переиграл Джошуа тактически и ни разу по ходу боя не отходил от своего плана.

«Энтони Джошуа благодаря этому не выглядел боксёром, скорее бодибилдером. Да, у него сильный удар, но он ни разу точно не попал», — сказал Хрюнов.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.