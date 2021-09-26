Промоутер Джошуа высказался о возможном реванше британца с Усиком на Украине

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал слова украинца Александра Усика о желании провести реванш на Украине.

«Маловероятно, что реванш пройдёт на территории Украины. Не исключено, что это будет международная локация, но я думаю, это будет Великобритания», — приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

После боя Усик заявил, что хотел бы провести ответный поединок на олимпийском стадионе в Киеве.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.