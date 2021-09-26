В Госдуме отреагировали на победу Усика над Джошуа

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв России прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.
В Госдуме отреагировали на победу Усика над Джошуа
  • © AP Photo/Frank Augstein

«Это легендарная победа. Александр — большой молодец. Я был уверен, что Энтони одержит победу, но, к счастью, ошибся. Я поздравляю Усика и его болельщиков от всей души», — приводит слова Свищёва Sport24.

Депутат отметил, что Усик любит и уважает россиян.

«Мы с большим уважением относимся к Усику как к человеку, гражданину и спортсмену. Россияне от всей души радовались и сопереживали победе Александра», — сказал он.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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