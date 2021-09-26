Сборная России пожелала Магкееву скорейшего восстановления после тяжёлой травмы

Сборная России пожелала скорейшего восстановления защитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву, который получил тяжёлую травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» (0:0).

«Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Стас, желаем скорейшего восстановления и ждём в сборной», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в Twitter.

Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки.



Стас, желаем скорейшего восстановления и ждём в сборной! pic.twitter.com/z2TsS7XbGg — Сборная России (@TeamRussia) September 26, 2021

Футболист получил травму в концовке встречи, его унесли на носилках. На 81-й минуте вместо Магкеева на поле вышел Фаустино Анджорин.

22-летний защитник после матча был отправлен на машине скорой помощи в больницу.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос восстановился после травмы и готов в ближайшее время вернуться на поле.



