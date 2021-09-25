Marca: Кроос восстановился после травмы и готов сыграть за «Реал»
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Об этом сообщает Marca.
В августе полузащитник перенёс операцию, у него была диагностирована лобалгия — синдром хронической боли в паху.
Кроос перешёл в «Реал» в 2014 году. В составе сливочных он выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов.
После чемпионата Европы — 2020 футболист объявил о завершении карьеры в сборной Германии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за «Реал».
Ранее сообщалось, что Антон Заболотный выразил желание поиграть с Кроосом.