В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Литвинову

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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал новость о том, что клуб был заинтересован в аренде хавбека столичного «Спартака» Руслана Литвинова.
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Литвинову
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«Мы интересовались многими футболистами, Руслан в их числе. Не разделяю, лично Александр Кержаков был заинтересован Литвиновым или я. Мы были заинтересованы в аренде полузащитника, а «Спартак» — нет», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов провёл два матча за «Спартак».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» на встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.

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