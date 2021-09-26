В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Литвинову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал новость о том, что клуб был заинтересован в аренде хавбека столичного «Спартака» Руслана Литвинова.

«Мы интересовались многими футболистами, Руслан в их числе. Не разделяю, лично Александр Кержаков был заинтересован Литвиновым или я. Мы были заинтересованы в аренде полузащитника, а «Спартак» — нет», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов провёл два матча за «Спартак».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» на встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.