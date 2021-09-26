В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Литвинову
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«Мы интересовались многими футболистами, Руслан в их числе. Не разделяю, лично Александр Кержаков был заинтересован Литвиновым или я. Мы были заинтересованы в аренде полузащитника, а «Спартак» — нет», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов провёл два матча за «Спартак».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» на встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.