Квят пожелал сборной России выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года
- Reuters
«Всегда поддерживаю наших футболистов, желаю им удачи в отборочном цикле чемпионата мира. В национальной команде много молодых талантливых игроков. Думаю, командный дух будет крепнуть и успехи придут», — цитирует Квята РИА Новости.
Пилот ответил на вопрос, поедет ли он на чемпионат мира в Катар.
«Я даже не знаю, где буду на следующей неделе. Так что Катар в 2022 году — очень далеко для меня сейчас», — сказал он.
После шести туров отборочного турнира чемпионата мира сборная России занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
Ранее Квят поделился мнением о возможном возвращении в «Формулу-1».