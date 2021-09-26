Квят пожелал сборной России выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года

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Бывший российский пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлении сборной России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Квят пожелал сборной России выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года
  • Reuters

«Всегда поддерживаю наших футболистов, желаю им удачи в отборочном цикле чемпионата мира. В национальной команде много молодых талантливых игроков. Думаю, командный дух будет крепнуть и успехи придут», — цитирует Квята РИА Новости.

Пилот ответил на вопрос, поедет ли он на чемпионат мира в Катар.

«Я даже не знаю, где буду на следующей неделе. Так что Катар в 2022 году — очень далеко для меня сейчас», — сказал он.

После шести туров отборочного турнира чемпионата мира сборная России занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее Квят поделился мнением о возможном возвращении в «Формулу-1».

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