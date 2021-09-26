Боттас будет стартовать с конца пелотона на Гран-при России из-за замены силовой установки
- Reuters
По информации Autosport, команда приняла решение заменить детали силовой установки на болиде Боттаса.
На квалификации он занял седьмое место, но из-за замены силовой установки будет стартовать в гонке с 17-й позиции.
По итогам квалификации Гран-при России лучший результат показал пилот McLaren Ландо Норрис.
Ранее Никита Мазепин прокомментировал результаты квалификации на этапе Гран-при «Формулы-1» в России.