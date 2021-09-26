Федерер рассказал, когда сможет вернуться на корт

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о сроках восстановления после операции на колене.

«Я снова вернусь на корт, но это займёт у меня ещё несколько месяцев. В следующем году посмотрим, мне не нужно спешить. Хочу всё делать правильно, потому что это важно и для моей жизни — после тенниса я хочу наслаждаться полноценной жизнью», — цитирует Федерера Tennis Majors.

Он также рассказал, что ему тяжело далась вторая операция на колене, но в настоящий момент он чувствует себя хорошо и всем доволен.

40-летний швейцарец досрочно завершил сезон после «Уимблдона» из-за необходимости проведения операции на колене.

Ранее Федерер рассказал о причинах своего приезда в Бостон на Кубок Лэйвера по теннису.