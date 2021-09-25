Федерер — о приезде на Кубок Лэйвера: Циципас сказал, что скучает по мне

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о причинах своего приезда в Бостон на Кубок Лэйвера по теннису.

«Просто захотелось приехать. Я хотел повидаться с командой, потому что всё ещё чувствую себя её частью, да и частью турнира», — сказал Федерер на YouTube-канале турнира.

Он отметил, что около двух лет не виделся со своими друзьями, поэтому решил организовать эту поездку в Бостон.

«Получал ли я сообщения от участников Кубка Лэйвера? Да, мне пришло сообщение от Стефаноса Циципаса, он спрашивал, где я, сказал, что скучает, что я нужен ему в команде», — добавил Федерер.

Он не уведомил Циципаса о своём приезде, сделав ему сюрприз.

Турнир проходит 24—26 сентября в Бостоне (США) на корте стадиона TD Garden.

Кубок Лэйвера является противостоянием сборных команд Европы и мира. На данный момент счёт 3:0 в пользу европейцев.

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