Федерер — о приезде на Кубок Лэйвера: Циципас сказал, что скучает по мне

Короткая ссылка
Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о причинах своего приезда в Бостон на Кубок Лэйвера по теннису.
Федерер — о приезде на Кубок Лэйвера: Циципас сказал, что скучает по мне
  • © AP Photo/Alberto Pezzali

«Просто захотелось приехать. Я хотел повидаться с командой, потому что всё ещё чувствую себя её частью, да и частью турнира», — сказал Федерер на YouTube-канале турнира.

Он отметил, что около двух лет не виделся со своими друзьями, поэтому решил организовать эту поездку в Бостон.

«Получал ли я сообщения от участников Кубка Лэйвера? Да, мне пришло сообщение от Стефаноса Циципаса, он спрашивал, где я, сказал, что скучает, что я нужен ему в команде», — добавил Федерер.

Он не уведомил Циципаса о своём приезде, сделав ему сюрприз.

Турнир проходит 24—26 сентября в Бостоне (США) на корте стадиона TD Garden.

Кубок Лэйвера является противостоянием сборных команд Европы и мира. На данный момент счёт 3:0 в пользу европейцев.

Ранее сообщалось, что Эмма Радукану уволила тренера, который привёл её к победе на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить