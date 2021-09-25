Радукану уволила тренера, который привёл её к победе на US Open

18-летняя победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану уволила своего тренера Эндрю Ричардса, который привёл её к победе на турнире.

Тренер был нанят только для летних турниров, поэтому дальше Радукану не будет с ним сотрудничать, сообщает Sky Sport.

«На этом этапе карьеры мне нужен кто-то, имеющий опыт работы на турнирах WTA на самом высоком уровне», — заявила теннисистка.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану заявила, что чувствовала большее напряжение при просмотре финала, чем когда выступала.