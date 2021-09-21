Радукану: чувствовала большее напряжение за просмотром финала, чем когда выступала

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18-летняя победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану призналась, что волновалась, когда пересматривала свою игру в финале.
Радукану: чувствовала большее напряжение за просмотром финала, чем когда выступала
  • © AP / Elise Amendola

«Я чувствовала себя более напряжённой, наблюдая за своим финалом, а не играя в нём, потому что вы чувствуете, что контролируете ситуацию, когда играете. Когда ты смотришь, ты не можешь себя контролировать, но было действительно здорово заново пережить некоторые моменты», — цитирует Радукану Тennis World USA.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану поблагодарила Юргена Клоппа за высказывания о ней.

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