Радукану: чувствовала большее напряжение за просмотром финала, чем когда выступала

18-летняя победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану призналась, что волновалась, когда пересматривала свою игру в финале.

«Я чувствовала себя более напряжённой, наблюдая за своим финалом, а не играя в нём, потому что вы чувствуете, что контролируете ситуацию, когда играете. Когда ты смотришь, ты не можешь себя контролировать, но было действительно здорово заново пережить некоторые моменты», — цитирует Радукану Тennis World USA.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану поблагодарила Юргена Клоппа за высказывания о ней.