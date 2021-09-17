Радукану поблагодарила Клоппа за высказывания о ней

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 Эмма Радукану отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Мне было очень приятно это услышать. Я очень благодарна. Думаю, женский теннис сейчас невероятно силён, многие теннисистки могут претендовать на титулы. Я благодарна мистеру Клоппу за его комментарий», — приводит слова Радукану Sky Sports.

Она также добавила, что в футболе болеет за сборную Англии.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану рассказала, как потратит призовые за победу на US Open.