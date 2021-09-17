Радукану рассказала, как потратит призовые за победу на US Open

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Чемпионка Открытого чемпионата США — 2021 Эмма Радукану рассказала, как распорядится призовыми деньгами за победу на турнире.
Радукану рассказала, как потратит призовые за победу на US Open
  • © AP / Elise Amendola

«Я ещё не решила. Отдам их родителям, они разберутся. Я пока ничего не купила. Теннис — очень дорогой вид спорта, учитывая все переезды и расходы. Пожалуй, деньги пойдут на это», — цитирует Радукану BBC.

Она также заявила, что налогов и расходов у неё будет много.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану заявила, что нуждается в отключении от тенниса.

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