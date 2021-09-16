Радукану призналась, что после победы на US Open нуждается в отключении от тенниса

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 Эмма Радукану рассказала, почему возьмёт недельный перерыв.

«После US Open я хотела бы посвятить неделю тому, чтобы полностью отключиться от тенниса, потому что это были чрезвычайно напряжённые, но полезные семь недель», — цитирует Радукану WTA.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее 18-летняя Радукану призналась, что никогда не забывала об образовании.