В Федерации бокса России прокомментировали победу Усика над Джошуа

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отреагировал на победу украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Александр — просто красавец, он показал всю красоту бокса! И в 12-м раунде он мог отправить Джошуа в нокдаун, просто не хватило каких-то секунд», — цитирует Щекутьев официальный сайт Федерации бокса России.

Он также отметил, что Усик продемонстрировал всё могущество советской школы. При этом Щекутьев удивился победе Усика, считая фаворитом встречи Джошуа.

«Честно, думал, что победителем выйдет Джошуа, но этот результат я ни в коем случае не назову апсетом года, как многие могут это преподнести. Но для меня эта победа удивительная», — добавил Щекутьев.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Валуев объяснил, за счёт чего Усику удалось победить Джошуа.