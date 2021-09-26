В Федерации бокса России прокомментировали победу Усика над Джошуа

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отреагировал на победу украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.
В Федерации бокса России прокомментировали победу Усика над Джошуа
  • © AP

«Александр — просто красавец, он показал всю красоту бокса! И в 12-м раунде он мог отправить Джошуа в нокдаун, просто не хватило каких-то секунд», — цитирует Щекутьев официальный сайт Федерации бокса России.

Он также отметил, что Усик продемонстрировал всё могущество советской школы. При этом Щекутьев удивился победе Усика, считая фаворитом встречи Джошуа.

«Честно, думал, что победителем выйдет Джошуа, но этот результат я ни в коем случае не назову апсетом года, как многие могут это преподнести. Но для меня эта победа удивительная», — добавил Щекутьев.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Валуев объяснил, за счёт чего Усику удалось победить Джошуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить