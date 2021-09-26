Валуев объяснил, за счёт чего Усику удалось победить Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Поймите, это не Энтони такой плохой — это Александр настолько хороший. Я ещё в репортаже неоднократно повторял, за счёт каких ударов Усик будет развивать свой успех — так оно и получилось. Он сумел нанести психологический урон сопернику: вселил в него неуверенность. Во-многом благодаря своим передвижениям… Джошуа не ожидал получить удары под тем самым углом, откуда атаковал украинец. Они были нанесены неоднократно, а главное — быстро. Британец так и не пристрелялся — отсюда и неуверенность, которая ловилась даже по взгляду. Саша — молодец!» — цитирует Валуева «Чемпионат».

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.