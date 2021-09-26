Лебедев — о бое Усика и Джошуа: это победа всего славянского народа

Короткая ссылка
Российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.
Лебедев — о бое Усика и Джошуа: это победа всего славянского народа
  • © AP

«Усик просто деклассировал Энтони! Я ни разу не видел, чтобы Джошуа стоял на такой ширине ног! Не знаю, с чем это связано... Так не должно быть. В конце Александр его бы просто прикончил! Там уже всё! И вы заметили, гонг прозвучал раньше секунд на восемь! Это победа всего славянского народа. Мы все за него болели!» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить