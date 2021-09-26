Лебедев — о бое Усика и Джошуа: это победа всего славянского народа

Российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Усик просто деклассировал Энтони! Я ни разу не видел, чтобы Джошуа стоял на такой ширине ног! Не знаю, с чем это связано... Так не должно быть. В конце Александр его бы просто прикончил! Там уже всё! И вы заметили, гонг прозвучал раньше секунд на восемь! Это победа всего славянского народа. Мы все за него болели!» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.