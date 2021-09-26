Скончался бывший тренер «Рубина» Муртазин

На 81-м году жизни скончался бывший тренер казанского «Рубина» Анвар Муртазин.

«Он работал тренером ФК «Рубин» и СДЮШОР «Рубин», воспитал множество футболистов, защищавших цвета казанской команды, был председателем совета ветеранов нашего клуба», — гласит в сообщение клубной пресс-службы.

Муртазин был заслуженным работником физической культуры Республики Татарстан, заслуженным работником физической культуры России, заслуженным тренером России.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не стал наказывать Слуцкого за критику арбитра в матче с «Зенитом».