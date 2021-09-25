Газизов не считает, что «Уфа» недооценила «Спартак» перед матчем

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:2).

«Пытались играть в открытую игру, вот и получили. Я хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с хорошей игрой и заслуженной победой. Мы недооценили «Спартак» после 3:0? Да вы что, как мы можем его недооценивать? Попытались сыграть в новую схему, не вышло — ничего страшного. Если не будем пытаться играть в такую игру — ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. Ошибки — частности, ничего страшного. Будем лезть вперёд, пытаться играть. Тренерский штаб я поддерживаю», — сказал Газизов после матча.

В апреле 2021 года «Уфа» на выезде нанесла «Спартаку» поражение со счётом 3:0.

Ранее тренер «Уфы» заявил, что его команда не хотела закрываться в матче со «Спартаком».