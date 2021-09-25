Тренер «Уфы»: не хотели закрываться в матче со «Спартаком»

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о поражении от московского «Спартака» (0:2) в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Уфы»: не хотели закрываться в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы изменили тактическую схему: впервые сыграли в четыре защитника, хотя готовились в сжатом цикле. Не хотели закрываться, видели, как нужно разыгрывать мяч. Понимали. Я рисковал — беру на себя это поражение. Футболисты стопроцентную отдачу дали», — сказал Стукалов после матча.

Также наставник «Уфы» отказался сравнивать нынешнего наставника «Спартака» Руя Виторию с его предшественником Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Уфой».

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