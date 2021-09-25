Тренер «Уфы»: не хотели закрываться в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Мы изменили тактическую схему: впервые сыграли в четыре защитника, хотя готовились в сжатом цикле. Не хотели закрываться, видели, как нужно разыгрывать мяч. Понимали. Я рисковал — беру на себя это поражение. Футболисты стопроцентную отдачу дали», — сказал Стукалов после матча.
Также наставник «Уфы» отказался сравнивать нынешнего наставника «Спартака» Руя Виторию с его предшественником Доменико Тедеско.
Ранее сообщалось, что гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Уфой».