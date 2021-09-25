Хусаинов назвал позором судейства решение поставить пенальти в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Короткая ссылка
Бывший российский судья Сергей Хусаинов считает, что петербуржцы незаслуженно получили право на исполнение пенальти в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1).
Хусаинов назвал позором судейства решение поставить пенальти в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
  • РИА Новости

«Дзюба получает мяч спиной к воротам, защитник сзади него абсолютно ничего не делает, судья стоит рядом. Арбитр ждал лишь одного — чтобы Артём упал. И он упал. Этот пенальти в ворота «Крыльев Советов» даже не комментируется. Дзюба не виноват. Виноват человек, который впервые дал свисток  Мешкову. Это позор судейства! Если бы это случилось в ворота «Зенита», то крейсер «Аврора» уже завтра бы стоял напротив Белого дома, а может, и напротив Дома футбола», — сказал Хусаинов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин, петербуржцы забили победный мяч в игре.

Ранее Сутормин рассказал, как Дзюба отреагировал на пенальти в его исполнении в матче с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить