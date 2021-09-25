Хусаинов назвал позором судейства решение поставить пенальти в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Бывший российский судья Сергей Хусаинов считает, что петербуржцы незаслуженно получили право на исполнение пенальти в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1).

«Дзюба получает мяч спиной к воротам, защитник сзади него абсолютно ничего не делает, судья стоит рядом. Арбитр ждал лишь одного — чтобы Артём упал. И он упал. Этот пенальти в ворота «Крыльев Советов» даже не комментируется. Дзюба не виноват. Виноват человек, который впервые дал свисток Мешкову. Это позор судейства! Если бы это случилось в ворота «Зенита», то крейсер «Аврора» уже завтра бы стоял напротив Белого дома, а может, и напротив Дома футбола», — сказал Хусаинов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин, петербуржцы забили победный мяч в игре.

Ранее Сутормин рассказал, как Дзюба отреагировал на пенальти в его исполнении в матче с «Крыльями Советов».