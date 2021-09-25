Сутормин рассказал, как Дзюба отреагировал на пенальти в его исполнении в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, почему в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1) пенальти исполнял он, а не Артём Дзюба.

«Крылья» — непростой соперник, это молодая и амбициозная команда. Мы чуть-чуть добавили себе проблем пропущенным мячом, но хорошо, что сумели переломить ход встречи и одержать победу. Они хорошо убегали, у них были моменты. Нам же нужно было быстрее двигать мяч, искать свободные зоны. Соответственно, мы старались во втором тайме реализовать то, что у нас просили. Хорошо, что Артём заработал 11-метровый и мы смогли реализовать его. Пенальти? Я должен был бить. Тёма спокойно на это отреагировал. Хорошо, что мне удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет всё так же. Бил по вратарю. Думаю, он знал, что до этого я дважды бил туда. Я предполагал, что он прыгнет туда, заметил это во время замаха и спокойно пробил в другой угол», — цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита».

27-летний полузащитник реализовал три из трёх пенальти в нынешнем сезоне.

Ранее Быстров заявил, что «Зенит» незаслуженно получил право на пенальти в матче с «Крыльями Советов».