Быстров заявил, что «Зенит» незаслуженно получил право на пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что главный судья матча девятого тура чемпионата России по футболу Виталий Мешков не должен был назначать пенальти в пользу петербургского клуба в ворота «Крыльев Советов» (2:1).

«Нельзя ставить такие пенальти. Дзюба мог нарисовать — он за это и получил приз лучшего игрока матча, забил гол и нарисовал пенальти. Но это его хитрости», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Мешков назначил 11-метровый удар на 79-й минуте матча. Его реализовал Алексей Сутормин. В игре также отличились Антон Зиньковский (14') и Дзюба (35').

«Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Идущий на втором место «Локомотив» имеет в активе 17 очков.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов».