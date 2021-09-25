Быстров заявил, что «Зенит» незаслуженно получил право на пенальти в матче с «Крыльями Советов»
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«Нельзя ставить такие пенальти. Дзюба мог нарисовать — он за это и получил приз лучшего игрока матча, забил гол и нарисовал пенальти. Но это его хитрости», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».
Мешков назначил 11-метровый удар на 79-й минуте матча. Его реализовал Алексей Сутормин. В игре также отличились Антон Зиньковский (14') и Дзюба (35').
«Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Идущий на втором место «Локомотив» имеет в активе 17 очков.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов».