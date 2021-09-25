«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» в овертайме матча КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Локомотив».

Встреча, проходившая на «Арене-2000» в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу уфимцев.

У хозяев отличились Рушан Рафиков и Павел Красковский. В составе гостей шайбы забрасывали Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен, оформивший дубль.

«Локомотив» имеет восемь очков и занимает десятое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» находится на второй строчке Востока с 18 очками.

Ранее сообщалось, что ХК «Локомотив» уволил главного тренера.